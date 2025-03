Hace un mes, Juan Víctor Sánchez reveló en ‘Amor y Fuego’ los motivos por los que Andrea San Martín no le otorgó permiso para viajar con su hija a los Estados Unidos. “Hay denuncias de por medio y sería contraproducente que, al presentar una denuncia contra ella, le brinde un permiso de viaje (…). No es algo de que, si le cortó el cabello, si la expuso o no, no es eso nada más, es un tema que estoy seguro que no saben ellos ni siquiera que yo tengo información”, dijo en un inicio.

El expiloto se mostró molesto al no ser informado sobre las situaciones que involucran a su hija. “Mi hija va al pediatra sin que se me informe absolutamente nada, eso me preocupa, por eso le tenía que insistir, porque me leía y no me respondía. A mi me disgusta que no se me comuniquen las cosas, soy el papá y estoy acá, no me tiene consideración”, comentó.