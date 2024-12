"Yo no pienso pasar la asquerosidad de meterme con alguien y pretender que la amo, para que me levanten el impedimento de salida sin pagar un sol... Yo ya pagué todo y vengo impulsando hace meses que un proceso avance cuando la otra parte solo se dedicó a insistir en el impedimento de salida y no en el pago", escribió.

“Aquí…dos mujeres que no descansan, que no se quejan, que no esperan nada de nadie, que se hacen respetar, que luchan por sus sueños y que por supuesto, no tienen nunca una excusa para su hogar”, se lee en el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.