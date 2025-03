Pamela Franco ha dejado a todos en shock al responder si tendría un ‘remember’ con alguno de sus ex. La cantante no esquivó la pregunta y su respuesta encendió las alarmas sobre una posible reconciliación con Christian Domínguez. Sus declaraciones rápidamente desataron especulaciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar. ¿Se abre la puerta a un regreso?

Pamela Franco no descarta un ‘remember’ con expareja

En el estreno de su podcast ‘Doble Sentido’, Pamela Franco compartió junto a Roxana Molina y Andrea San Martín un segmento de preguntas atrevidas propuestas por la producción. Todo transcurría con risas hasta que llegó el turno de la cantante, quien sacó un papel con una interrogante que no esperaba.

"Con el ex, ¿remember o no remember?", leyó en su pregunta que la hizo sonrojarse para responder. Las especulaciones no tardaron en aparecer cuando surgió la pregunta sobre un posible reencuentro con Christian Domínguez. Sin rodeos, la cantante respondió de manera inesperada, dejando a todos impactados: "Depende pues, si es un ex que te marcó y que te gusta, sí". Sus palabras encendieron aún más el debate y provocaron reacciones inmediatas entre los presentes.

"No con todos pues, no. O sea si es alguien con quien has estado antes y se ha quedado alguna situación pendiente, te llevas bien, te gusta y te sigue gustando ¿por qué no?", precisó, aunque aclaró que no tendría un ‘remember’ con todas sus exparejas.

“Cuando muere, muere pues. Porque con la mayoría de ex, no pasa nada. Esos son casos, súper, pero súper especiales", resaltó dejando en claro que no consideraría a cualquier ex para esto y que, de darse, sería algo muy especial.

¿Pamela Franco asistiría a ‘El Valor de la Verdad’?

Tras la revelación de Beto Ortiz sobre una lista de posibles invitados a ‘El Valor de la Verdad’, surgieron especulaciones sobre la participación de Pamela Franco. Sin embargo, la cantante fue tajante al descartar cualquier posibilidad de sentarse en el famoso sillón rojo. Además, su explicación no pasó desapercibida, ya que incluyó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta para Pamela López.