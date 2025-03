En entrevista con un medio local, la cantante de cumbia negó rotundamente la posibilidad de ser entrevistada en ‘El Valor de la Verdad’ y aclaró la razón por la que no lo haría, enviando una indirecta a la exesposa de Christian Cueva . “No deseo seguir alimentando el morbo, además me gano mi dinero trabajando con lo que tengo, que es mi voz”, dijo para Expreso.

Pamela dejó en claro que no tiene idea de las revelaciones que la ex del futbolista podrían lanzar, aunque resaltó no considerarse la “mala” de la película. “Ni la menor idea, lo único que te puedo decir que no soy la mala de la película, tampoco la víctima. Creo que todos pasamos por cosas en la vida, buenas malas que te enseñan a ser mejor”, sostuvo.