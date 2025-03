La presencia de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’ ha sacudido el mundo del espectáculo en Perú. Durante su emotiva intervención, la empresaria no solo compartió detalles de su complicada historia con Christian Cueva, sino que también dejó al descubierto un impactante episodio: mientras enfrentaba el delicado nacimiento prematuro de su bebé, el futbolista ya mantenía una relación con Pamela Franco .

"¿Estuvo Christian Cueva con Pamela Franco mientras dabas a luz?", le preguntó el conductor y Pamela no dudó en responder dejando en evidencia a la cantante. "Ella estaba allá, en Brasil, en mi casa de São Paulo, mientras que yo estaba dando a luz", contó dejando entrever que el ‘Aladino’ no habría estado al pendiente de ella luego del parto.

"Todos los días iba al hospital, y siempre pasaba algo. Me iba orando y decía: 'Por favor, no me la quites'", expresó entre lágrimas la animadora de eventos.