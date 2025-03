Tras meses de especulaciones, Ely Yutronic rompió el silencio y aclaró si tuvo o no algo con Paco Bazán . La presentadora, además de aclarar cualquier vínculo sentimental, también opinó sobre el romance del conductor con Susana Alvarado , sorprendiendo con su postura al respecto. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

“Creo que fluyó una conversación muy dinámica, muy divertida y muy natural, que muchas personas decían no, eso está pauteado, es el productor que les está diciendo sonrían. La verdad es que yo a él solamente lo conocía a través del enlace, nunca lo he visto, pero él siempre hacía su broma, yo me reía, pero de manera muy genuina, como lo hago con mis colegas”, dijo para Trome.