“¿Se lo mando por courrier o tú misma se lo das?”, preguntó Carloncho al mostrarle el polo que mandó a diseñar para Cueva donde se lee: “Te amo, Pamela”. La cantante no dudó en responder que ella misma se lo entregaría y que lo tendría que usar cumpliendo su reto.

Christian Cueva no dudó en salir en defensa de Pamela Franco tras un incómodo momento en un programa digital. La cantante fue confundida con Pamela López, esposa del futbolista y madre de sus hijos, lo que generó sorpresa entre los presentes. En medio de la conversación, a Cueva le preguntaron si celebraría un gol mostrando una camiseta con la frase “Te amo, Pamela”, lo que puso el tema en el centro de la atención.

“Sería mejor que pongas ‘Franco’ porque, si no, no sabremos cuál Pamela es”, dijo Carlos Vílchez haciendo que Pamela se retirara por un momento del set. Indignado, el futbolista aclaró que “solo hay una” Pamela. “Estaba escuchando el programa y, como dijo Pamela, es el presente y el presente no se compara”, precisó.