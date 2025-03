Macarena Vélez no se quedó callada y respondió con todo a Johana Cubillas luego de que esta la criticara por aparecer en estado de ebriedad. La exchica reality le exigió respeto y dejó en claro que no permitirá comentarios sobre su vida personal. Su contundente respuesta generó revuelo en redes y desató todo tipo de reacciones.

¿Qué le respondió Macarena Vélez a Johana Cubillas ante las críticas?

Luego de ser blanco de críticas por aparecer en estado de ebriedad y ser cargada por Juan Ichazo, Macarena Vélez rompió su silencio. La exchica reality no dejó pasar los comentarios de Johana "Nena" Cubillas y le envió un mensaje contundente exigiendo respeto y rechazando sus opiniones, argumentando que no la conoce lo suficiente para juzgarla.

“Ella no me conoce, yo tampoco la conozco, no pienso poner adjetivos calificativos ni tampoco me pienso manejar cómo se maneja ella, yo soy una persona que tiene las cosas bien en claro”, dijo la influencer dirigiéndose a la comentarista deportiva.

Durante su aparición en el programa ‘América Hoy’, la modelo dejó en claro que no conoce a Cubillas y no está de acuerdo en la forma en la que esta pretende calificarla. “La respeto bastante, pero no comparto su forma como quiere calificarme, porque no me conoce”, sentenció.

“Pido que esa señora me respete a mí como persona porque no me conoce, más habla una persona que habla de otra”, fue el pedido que hizo finalmente Macarena refiriéndose a Johana Cubillas ante los comentarios en su contra.

A través de sus redes sociales, Johana Cubillas se refirió al video en el que Macarena Vélez se burla de las imágenes que protagonizó en estado de ebriedad y siendo cargada por Juan Ichazo. La ‘Nena’ se dirigió a sus seguidores cuestionando el hecho de ingerir bebidas alcohólicas hasta la inconsciencia.