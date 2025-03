Al ver estas imágenes, Johana Cubillas no tardó en pronunciarse, calificando la situación como “vergüenza ajena”. Además, dejó en claro que ya había conversado con su expareja y subrayó su postura respecto a la cercanía de Macarena Vélez con sus hijos. “Él sabe perfectamente que, a mi alrededor, y cerca de mis hijos no va a estar con esa chica porque ya se lo he dicho”, expresó.