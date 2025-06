La experiencia fue devastadora. Desde una cabina de Internet, Wendy leyó comentarios crueles que marcaron su adolescencia. “Me decían india, fea, o '¿qué hace esa niña sin dientes cantando?'. Se reían de mí e incluso me deseaban la muerte... Me convirtieron en un meme por desconocer mi cultura”, compartió con dolor.

Aunque en aquel entonces no comprendía del todo lo que vivía, años después pudo ponerle nombre: acoso. “Ya de adulta entendí que era bullying, pero es que no se usaba ni la palabra entonces (...) Yo solo era una niña que cantaba huayno y ya. No le hacía daño a nadie”, reflexionó.