El conductor consideró que las palabras del exfutbolista no fueron malintencionadas y ofreció una interpretación distinta, alejada de los ataques personales que se le atribuyeron. “¡No te puedes meter con cualquier pisa paja!”, fue lo que dijo el exfutbolista en su podcast.

“Yo creo que él está hablando en general, no de Pamela López la madre de sus hijos, me parece que está hablando de una generalidad, él dice que para amar a una mujer hay que admirarla, sino no hay brillo”, dijo Paco Bazán tras el comentario de Farfán que fue cuestionado por la ‘Urraca’.