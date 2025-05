Ale Baigorria habló fuerte sobre la terrible agresión contra su madre de parte de Thamara Medina: “Prefiero resolver en privado”

No cumplen ni un mes de casados y Alejandra Baigorria y Said Palao han estado en controversias desde que unieron sus vidas para la eternidad el 26 de abril de 2025. Su boda ha sido considerada uno de los eventos más comentados del año. No obstante, la atención se desvió de la boda hacia un lamentable incidente: la agresión de Thamara Medina, hermana menor de Alejandra, a su madre, Verónica Alcalá, durante la recepción.