Las cámaras del programa ‘América Espectáculos’ se acercaron a Onelia para consultarle sobre su situación amorosa, pero ella fue clara al decir que no desea ponerle una etiqueta a lo que pasa con Mario, no obstante, es evidente que hay un alejamiento a raíz de este hecho.

"(¿Ustedes han terminado su relación?) mmm yo creo que con el tiempo las cosas se van a decir y se van a aclarar. Yo quiero tomarme un tiempo para estar tranquila y no hablar del tema porque sí me afecta (De momento, sabemos que están separados) No quiero ponerle título, pero quiero estar tranquila", manifestó.