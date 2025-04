Luego de protagonizar uno de los momentos más comentados en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao , Vania Bludau reapareció públicamente junto a Tula Rodríguez , quien no dudó en ponerla en aprietos frente a las cámaras.

Mientras ambas compartían un momento relajado, Tula captó a Vania viendo un video de TikTok que, según insinuó, estaría relacionado con Austin Palao. Con picardía, la conductora soltó: “¿Quién es? No, no voy a decir. No vamos a decir quién es, pero no es quien piensan”.