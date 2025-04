Aunque Yahaira Plasencia no tiene pareja actualmente, los reflectores se enfocan en Luis Fernando Rodríguez, con quien compartió su reciente celebración. Él no es un desconocido para el público, ya que fue vinculado sentimentalmente con Pamela López tiempo atrás.

Sin embargo, semanas atrás, cuando se les fue compartiendo juntos, esta habló al ser vinculada con el ‘Diablo’. “Todo bien, no hay nada de malo. Puedo hacer amigos como cualquiera. Todo muy buena onda, patas, tengo derecho, estoy soltera tengo amigos (…) Tenemos muchos amigos. No me busquen pareja porque estoy tranquila. Me pueden ver con él como con otras personas”, sentenció.