Pamela López ha vuelto a acaparar titulares tras dejarse ver besando muy acaramelada a un conocido salsero. Ante esta noticia, Luis Fernando Rodríguez no tardó en pronunciarse y dejó claro cuál es su postura respecto a la nueva relación de su expareja. ¿Qué dijo al respecto? Aquí te contamos su reacción.

El empresario aseguró que no tiene ningún vínculo con el integrante de Combinación de La Habana y aprovechó la oportunidad para pedir respeto hacia Pamela, dejando en claro que no se le debería juzgar por su vida sentimental.

“Pamela es mi amiga, nos saludamos; es más, hoy día hablé con ella por un problema doméstico que tuvo, me comentó, hay confianza sobre eso. Somos amigos”, agregó.

“Ella sabe, siempre va a contar conmigo, consejos… yo no soy un amigo de estar en las buenas, yo soy un amigo de estar en las malas, realmente es ahí donde me identifico, la gente que me conoce sabe cómo soy”, precisó.