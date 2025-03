Christian Cueva no tardó en reaccionar luego de que Pamela López revelara que había solicitado las grabaciones de seguridad del lugar donde ella reside. Al ser consultado por la prensa, el jugador de Cienciano aclaró que su petición no tiene otra intención más que velar por el bienestar de sus hijos, descartando cualquier motivo oculto detrás de la controversia.

“Ella no me deja ver a mis hijos más de seis meses (…) Si pido algo es porque me interesa mis hijos, porque soy propietario de la vivienda”, fue la justificación del popular ‘Aladino’ al ser consultado sobre su razón para exigir las imágenes de las cámaras.