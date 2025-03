Ante las preguntas sobre las declaraciones de Marcial Cueva, la ex de Christian Cueva no dudó en responder con contundencia. Criticó su comportamiento y recordó que ha enfrentado denuncias por violencia y problemas con el alcohol. Además, insinuó que tanto él como sus hermanos habrían tenido actitudes cuestionables hacia su propio padre.

Marcial Cueva, hermano de Christian Cueva, no tardó en responder luego de que Pamela López compartiera un video en sus historias de Instagram, en el que insinuaba posibles razones detrás de la infidelidad y el comportamiento mujeriego en algunos hombres.

Marcial Cueva no tardó en reaccionar a las declaraciones de Pamela López y rechazó categóricamente la idea de que la supuesta infidelidad de su hermano estuviera relacionada con la falta de afecto materno.

En una de sus publicaciones escribió: "No seamos ingenuos, el hombre infiel con múltiples parejas no anda buscando en cada encuentro el reflejo de una aprobación materna perdida... No hay por qué pretender que la infidelidad sea una búsqueda inconsciente de afecto materno. Como dice mi tío Truki, se acabarán las piedras, menos las payasas".