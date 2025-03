Por otro lado,el 28 de marzo, Alejandra Baigorria reafirmó con determinación que, pese a los inconvenientes y la presión mediática, su boda con Said Palao sigue en marcha. En una entrevista, la empresaria reconoció sentirse abrumada por la carga de trabajo que implica organizar un evento de tal magnitud.“Estoy con muchas emociones encontradas, por aquí y por allá. Estoy tan ocupada. A veces no me doy cuenta de qué siento, pero cuando me echo en mi cama siento una ansiedad en el pecho”, afirmó.