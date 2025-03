Tras revelarse quiénes eran las personas detrás de los comentarios que recibió Laura Spoya por su vestimenta, los comentarios en redes sociales que defendían a la ex Miss Perú no dejaron de aparecer. Estos provocaron que las influencers mencionadas negaran lo sucedido o contaran su versión de los hechos. Videos que también fueron duramente criticados.

"Agradezco a todos, me siento feliz que estén ahí, pero también creo que es prudente pedir que ya estuvo, paren el hate (odio). Cuando yo conté lo que viví o sentí, fue algo personal. Lo que pasó, ya se conversó y se solucionó. Yo no soy rencorosa, porque si en algún momento me sentó excluida, ya pasó. Yo no puedo hacerme responsable de las actitudes del resto", indicó.