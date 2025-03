Melissa Klug revela la inesperada reacción de Christian Cueva al enterarse del romance entre Pamela Franco y Christian Domínguez

“Le escribí y le dije ‘oye, tengo un chisme’. Cuando le solté que Pamela Franco estaba con Christian Domínguez, su reacción fue inmediata: ‘¡Imposible! Te apuesto lo que quieras, ella me ama solo a mí’”, recordó Melissa en el sillón rojo.

El futbolista terminó la llamada visiblemente molesto. Sin embargo, días después intentó cambiar la narrativa, afirmando que ya lo sabía todo: “¿Tú crees que no me voy a enterar? Yo sé todo lo que hace ella”, le habría dicho a Klug.

Pero las revelaciones no pararon ahí. Melissa afirmó que, según Cueva , su decisión de casarse con Pamela López no fue motivada por amor, sino por una mezcla de presión emocional y celos. Todo habría ocurrido tras enterarse del embarazo de Pamela Franco con Christian Domínguez.

“Él me confesó que se casó con la López porque sentía que ya había perdido a Pamela Franco. Y además, que había una presión muy fuerte por parte de ella (Pamela López) para que lo hiciera”, comentó Melissa.

Lo más delicado de la conversación fue la supuesta confesión que, según Klug, le hizo Cueva sobre una situación de chantaje. La empresaria contó que el futbolista le reveló que Pamela López lo habría amenazado con exponerlo públicamente si no se casaba con ella.

“Él me dijo que ella lo chantajeaba. Le decía que si no se casaba, lo iba a destruir, que iba a ir a la prensa con pruebas, que le iba a arruinar la carrera”, sostuvo Melissa, destacando que Cueva sentía que no tenía salida.