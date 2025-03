Cueva explicó que su interés en las imágenes de seguridad no está relacionado con la reciente relación de Pamela López con el salsero Paul Michael. Afirmó que su principal preocupación es el bienestar de sus hijos, a quienes, según él, no ha podido ver en más de seis meses debido a restricciones impuestas por López. "Siempre he visto por mis hijos. Yo no hablo de terceras personas (de Paul Michael). ¿Ustedes saben si veo a mis hijos? Ella no me deja ver a mis hijos, no los veo hace más de seis meses", declaró el futbolista.