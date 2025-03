Alejandra Baigorria no se quedó callada y reaccionó ante las polémicas declaraciones de Macarena Vélez sobre Said Palao , enviándole un inesperado mensaje.

Macarena Vélez se sentó en el ‘sillón rojo’ de El valor de la verdad y dejó a todos sorprendidos con sus revelaciones sobre su expareja, Said Palao. Entre sus declaraciones más impactantes, la modelo afirmó que el deportista peruano le ocultó que iba a convertirse en padre con otra mujer y, además, le solicitó una costosa cadena de oro como regalo de cumpleaños.

Alejandra Baigorria enfrenta a Macarena Vélez y sale en defensa de su relación con Said Palao

Alejandra Baigorria no tardó en reaccionar a las declaraciones de Macarena Vélez, defendiendo tanto su relación con Said Palao como su versión de los hechos. En una entrevista con Amor y Fuego, la empresaria dejó en claro que no pretende entrar en detalles sobre lo ocurrido, pero aseguró que tanto ella como la familia de Said conocen la verdad de lo sucedido.

"No es un tema en el que quiera meterme, porque no me corresponde y sé que Said jamás lo va a decir, lamentablemente. Yo no soy quién para decirlo, tampoco considero que deba ser yo quien lo diga. Pero, ella sabe la verdad de las cosas, la familia de ellos sabe y vivieron lo que realmente pasó y hay que asumir también cuando uno se equivoca", dijo en un momento la empresaria.

"En mi vida quiero estar bien con todo el mundo, no me interesa hacerle daño ni atacar a nadie, porque créeme que con lo que yo sé y con la lengua que me manejo, ahorita podría crear una bomba nuclear con lo que sé, pero no lo voy a hacer", agregó.