"Un comentario fuera de lugar, por eso, no me voy a conectar más porque dice: 'cuida a tus hijos'. A ver Fiorella Rodríguez, ¿cómo sabes que mis hijos no están cuidados? ¿cómo sabes que no soy un padre presente? ¿tu cómo no sabes que yo siempre estoy pendiente de ellos? de los tres, estoy entregado a ellos", dijo en un comienzo el conductor.