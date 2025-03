"Yo sí tengo sentimientos bonitos por Susana... no es una amiguita cariñosa o no es un good time, pero está en otro lugar. De otra manera yo también hago una autocrítica, hago un mea culpa y no debí permitir esa pregunta a quien tengo sentimientos entregados, aprecio, valoro... debí darle su lugar", agregó Paco Bazán.