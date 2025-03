Giuliana Rengifo y su mánager se encuentran en el ojo público luego de recibir fuertes amenazas de extorsión. Sin titubeos, la representante de la cantante reaccionó con un mensaje desafiante que dejó sin palabras a los criminales. La impactante respuesta ha causado revuelo en redes sociales generando diversas reacciones.

Así enfrentó la mánager de Giuliana Rengifo a extorsionador

La representante de Giuliana Rengifo no dudó en plantar cara a un grupo de extorsionadores que intentaron intimidarla con amenazas contra la cantante y sus seres queridos. Durante una llamada telefónica revelada por ‘Amor y Fuego’, se puede escuchar cómo la mánager responde con firmeza, dejando claro que no cederá ante la presión de los delincuentes.

“A mí no me mandes mensajes porque no te tengo miedo, hue***. Por eso te he desbloqueado, justamente para escucharte”, se le puede escuchar decir en el audio de la llamada difundida en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Ante la amenaza directa del extorsionador, la mánager de la cantante no se dejó intimidar y respondió con dureza. Lejos de mostrar temor, dejó claro que no cedería ante sus exigencias: “Métele bomba si quieres, no me importa, no me interesa. Eres imbécil, te digo que para ser ignorante no se estudia”.

El criminal insiste en exigir 30 mil soles a la representante de la cumbiambera, asegurando que ese es el precio de su seguridad. Sin embargo, ella no se deja amedrentar y le responde con firmeza: “Yo qué tengo que arreglar contigo, ¿eres imbécil? ¿Quieres matar ahí? Hazlo, a mí no me vas a amenazar, yo no tengo que llegar a ningún arreglo contigo porque yo no te debo nada. ¿Quieres plata? Trabaja porque yo no te voy a dar ni mie***”.

Mánager de Giuliana Rengifo advierte a delincuente

La mujer no se deja intimidar y arremete sin filtros contra el delincuente, dejándole en claro su desprecio: “De qué me vas a hablar a mí, un delincuente de mie*** que no vale ni cinco centavos, mañana te mueres y nadie te llora, hue***, así de simple”.