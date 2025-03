La exchica reality Macarena Vélez se convierte en la tercera invitada de El Valor de la Verdad y promete sacudir la farándula peruana con sus impactantes revelaciones. En el primer adelanto del programa, la excompetidora de Combate no pudo contener las lágrimas al referirse a la relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao. A continuación, te contamos todos los detalles de su emotiva confesión.

La expareja del 'Samurái' se sentó en el sillón rojo sin filtros y dispuesta a contarlo todo. Sin dudarlo, habló sobre la relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao, revelando detalles que sorprendieron a todos. En el adelanto compartido por el programa de Beto Ortiz, s e puede escuchar a Macarena Vélez romper en llanto al referirse a la traición d e quien alguna vez consideró su amiga.

“Fue bastante feo lo que me hizo. Ya no quería más”, se le escucha decir con la voz entrecortada, visiblemente afectada. Sus palabras surgieron luego de que el conductor de El Valor de la Verdad le preguntara si solía confiarle a Alejandra Baigorria sus problemas con Said Palao.