Padre de Xiomy Kanashiro le dio la bendición a relación con Jefferson Farfán: “Sentí que tiene todo claro”

No obstante, el padre de la influencer finalizó la entrevista recordando que le hizo una advertencia al exfutbolista. “Yo le dije todo lo que quería para mi hija y obtuve una respuesta positiva por parte de él y eso me gustó mucho”, indicó.

"A mí me encanta mi moreno, siempre lo he dicho. Me gusta su porte, su tamaño, ¡por todos lados, olvídate! Estamos muy felices", comentó entre risas, dejando en claro que su amor está más sólido que nunca. "Entonces, se puede decir que he retomado mi relación con Jefferson Farfán... conversamos bien y tengo que decir que es oficial mi relación con Jefferson Farfán", afirmó la joven modelo.