“Oye, ¿Qué pasó con ese anillo?”, preguntó Guizasola tomando por sorpresa a la ‘Foquita’. “Ay no sé, causa (…) ¿Cuál anillo? Es un anillo simbólico, hermano, me quedo en ese techo, lo voy a decir de una vez, es recontra oficial, para que la gente no me jo…es oficial, tengo hasta anillo”, confirmó entre risas dejando así en claro que volvió con la conductora.