Janet Barboza no aguantó más y dejó el set de ‘América Hoy’ en pleno programa. Luego de recibir los reclamos del productor Armando Tafur y tras un incidente con Edson Dávila, la conductora abandonó el programa en vivo dejando a sus compañeros sorprendidos con su reacción. ¿Qué pasó?

“De verdad que me provoca irme, Ethel, porque estoy cansada de siempre lo mismo…Bueno, ¿Saben qué? Sorry, llegó mi Yango, además”, dijo dejando el programa y causando gran sorpresa en Milett Figueroa, Edson Dávila y Ethel Pozo, quienes no podían creer lo que veían.