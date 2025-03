"El padre de mis hijos se desaparece y demoró y me tocó ir a buscarlo porque yo ya me quería ir, entonces uno luego ata cabos. Empecé a buscar en el baño, no estaba y luego lo encuentro a él en el grupo de ella", relató.

La situación se tornó aún más incómoda cuando, al notar la presencia de López, ‘Cuevita’ reaccionó con evidente nerviosismo y evitó presentarlas en ese momento. "Él me ve y se asusta y le pregunté qué hacía ahí y me metió un floro. Me pareció raro que no me la presentó", agregó con tono irónico.