La conductora Magaly Medina se mostró intrigada tras afirmarse en ‘El Valor de la Verdad’ que Melissa Klug habría tenido relaciones íntimas con Christian Cueva. La popular ‘Urraca’ no dudó en opinar al respecto, preguntando si la ‘Blanca de Chucuito’ sería capaz de demandar a Pamela López por lo dicho.

“La pregunta es totalmente cruda, hasta a mí me chocó, la pregunta me pareció fuerte, es totalmente explícita, la respuesta fue sí”, dijo la presentadora sobre la forma en que se interrogó sobre la relación de Cueva y Klug en el programa donde estuvo López.

“¿Y ahora qué hará Melissa Klug? Si en este entonces mandó carta notarial, pero nunca hizo una demanda que yo sepa. ¿Ahora qué dirá? Encima leyó los chats (Pamela López) Si tú estás con tus pruebas en la mano, si ella tiene esas impresiones, lo leyó, cuando a ella la amenazaron con que la iban a demandar dijo que no tenía miedo”, comentó la conductora.

Tras la reciente mención de Pamela López, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ interceptaron a Melissa Klug para obtener su versión sobre el supuesto vínculo con Christian Cueva. Ante la insistente pregunta del reportero, la ‘Blanca de Chucuito’ no pudo ocultar su incomodidad. “¿Tuviste algo con Christian Cueva?”, le consultaron, a lo que ella respondió evasivamente: “¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Diosito! Después te hablo”.

Sin embargo, su respuesta no quedó ahí. Más tarde, según reveló Rodrigo González en vivo, Klug habría enviado un mensaje dirigido a Pamela López, dejando entrever que tiene información para responderle. “No, mamacita, ya no puedo, tengo que responderle a la SEÑORA de la misma forma que lo hizo ella, con pruebas, porque a mí también me contaron muchas cosas”, sentenció.