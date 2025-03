Christian Cueva reapareció en el podcast '¿Ahora Qué?' y no evitó pronunciarse sobre la polémica en torno a Fabiana Ríos, la hija mayor de Pamela López. Durante la conversación, el futbolista reflexionó sobre su vínculo con la joven, asegurando que, a pesar de los conflictos, aún le guarda aprecio. Además, reconoció que su papel en la familia no era perfecto, pero siempre intentó dar lo mejor de sí.

"El sentimiento no desaparece de la noche a la mañana. En algún momento, la cólera me ganó, le puede pasar a cualquiera. Yo no tengo nada en contra de ella. Que la vida le dé felicidad, le deseo lo mejor en todo, porque fui una de las personas que estuvo a su lado. La apoyé en todo momento. Tal vez no fui la figura paterna perfecta, pero creo que hice todo lo que estuvo en mí", dijo en un inicio.