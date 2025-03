“Me gustaría decir algo. Ahí existen personas con las cuales llegó ella. Ya lo mencionó en su momento que fue el papá de su hija, ¿ok? Y la otra persona es Brunella Horna, que sabe perfectamente ella y no me va a dejar mentir, su esposo Richard lo conozco hace muchos años. Teníamos un vínculo”, sostuvo el jugador.

Además, este tildó de “hipócrita” a Janet Barboza, asegurando que, pese a que se han cruzado esta nunca le llegó a comentar nada. “En todo trabajo hay que trabajar, hay que investigar. ¿Por qué para dar una información no trabajas, no indagas?”, precisó.

“Hubo una pregunta súper fuerte hacia mi persona, y la mencionan a la señora Janet Barboza, que no he visto su programa, si ha respondido… Tú a mí me cuentas algo que es un chisme y me voy a sentar en un sitio y decirlo. ¿Eso es el valor de la verdad?”, expresó.