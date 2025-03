Por otro lado, en conversación con un reportero de Magaly, el argentino aseguró que Johana Cubillas no deja de contactarlo, especialmente cuando se entera de su cercanía con Macarena Vélez. “Solo quiero que me deje en paz, cada vez que sabe que estoy con esta chica, se altera”, afirmó. Además, insistió en que su único interés es poder ver a sus hijos y que no desea seguir en contacto con su aún esposa.