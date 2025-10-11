La conductora María Pía Copello no se mostró indiferente ante la crisis que atraviesa Perú y decidió manifestarse en sus redes sociales luego de que se conociera que José Jerí juramentó este 10 de octubre como el nuevo presidente del país tras la vacancia de Dina Boluarte.

La reacción de María Pía Copello

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de América Televisión compartió la noticia sobre la juramentación del expresidente del Congreso, destacando además las graves denuncias que pesan en su contra, incluida una por presunta violación sexual.

Posteriormente, en una historia, Copello expresó su profunda preocupación y dolor por la situación actual del país y por el hecho de que una persona con acusaciones serias lleve la banda presidencial. Para demostrar su estado de ánimo, la conductora colocó un corazón roto junto a la palabra “Perú”, reflejando su desconsuelo.

Denuncias contra José Jerí

Entre las acusaciones más graves que enfrenta Jerí se encuentra la de violación sexual, presentada por una mujer que relató que tras una reunión social en Canta, perdió el conocimiento luego de ingerir alcohol y despertó con dolor en sus partes íntimas, encontrando una prenda del congresista a su lado.

Además, durante su gestión como presidente del Congreso, Jerí estuvo involucrado en un proceso por desobediencia a la autoridad, luego de que un Juzgado Civil de Canta ordenara que se sometiera a un tratamiento psicológico por problemas de “impulsividad y conducta sexual patológica” en el marco de un caso de abuso sexual.