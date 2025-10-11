Wapa.pe
Miembro de Armonía 10 abandona el show cuando le revelaron que cantante de Agua Marina fue herido

María Pía Copello se muestra afectada tras juramentación de nuevo presidente del Perú

Tras la juramentación de José Jerí y la vacancia de Dina Boluarte, María Pía Copello asombró con su sentir. 

    María Pía Copello se muestra afectada tras juramentación de nuevo presidente del Perú
    María Pía Copello se muestra AFECTADA tras juramentación de nuevo presidente del Perú | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    María Pía Copello se muestra afectada tras juramentación de nuevo presidente del Perú

    La conductora María Pía Copello no se mostró indiferente ante la crisis que atraviesa Perú y decidió manifestarse en sus redes sociales luego de que se conociera que José Jerí juramentó este 10 de octubre como el nuevo presidente del país tras la vacancia de Dina Boluarte.

    La reacción de María Pía Copello

    A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de América Televisión compartió la noticia sobre la juramentación del expresidente del Congreso, destacando además las graves denuncias que pesan en su contra, incluida una por presunta violación sexual.

    Posteriormente, en una historia, Copello expresó su profunda preocupación y dolor por la situación actual del país y por el hecho de que una persona con acusaciones serias lleve la banda presidencial. Para demostrar su estado de ánimo, la conductora colocó un corazón roto junto a la palabra “Perú”, reflejando su desconsuelo.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Magaly Medina destapa la verdadera razón por la que María Pía habría continuado en ‘MQM’: "Hay que reconocer"

    wapa.pe

    Denuncias contra José Jerí

    Entre las acusaciones más graves que enfrenta Jerí se encuentra la de violación sexual, presentada por una mujer que relató que tras una reunión social en Canta, perdió el conocimiento luego de ingerir alcohol y despertó con dolor en sus partes íntimas, encontrando una prenda del congresista a su lado.

    Además, durante su gestión como presidente del Congreso, Jerí estuvo involucrado en un proceso por desobediencia a la autoridad, luego de que un Juzgado Civil de Canta ordenara que se sometiera a un tratamiento psicológico por problemas de “impulsividad y conducta sexual patológica” en el marco de un caso de abuso sexual.

    El mandatario también enfrenta acusaciones de corrupción vinculadas a su rol en la Comisión de Presupuesto, ya que la empresaria Blanca Ríos denunció que durante su presidencia de la comisión se habría entregado un soborno de S/150.000 a personas de su entorno a cambio de incluir un proyecto en Cajamarca en el presupuesto del MEF.

    ;