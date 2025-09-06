Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Piero Quispe se olvida de Olenka Mejía y conquista a Cielo Berríos con música chicha

El futbolista dejó en el pasado los rumores con Olenka Mejía y sorprendió al dedicarle una cumbia a su esposa, Cielo Berríos, en plena fiesta.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Piero Quispe se olvida de Olenka Mejía y conquista a Cielo Berríos con música chicha
    Piero Quispe se olvida de Olenka Mejía y conquista a Cielo Berríos con música chicha
    Piero Quispe se olvida de Olenka Mejía y conquista a Cielo Berríos con música chicha

    Piero Quispe parece decidido a dejar atrás las polémicas. Lejos de las cámaras de Magaly Medina que alguna vez lo captaron entrando a un hotel con Olenka Mejía, el futbolista hoy luce más enfocado en disfrutar su vida de casado junto a Cielo Berríos.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡Atención! DNI electrónico 3.0 tendrá rebaja especial: revisa aquí dónde obtenerlo

    En una reciente fiesta en La Molina, el volante sorprendió a todos al subirse al escenario y dedicarle una canción chicha a su esposa, en medio de aplausos y risas. Con mucha naturalidad, Quispe interpretó un clásico de Los Ecos, demostrando que su ánimo está en sintonía con la celebración y no con los recuerdos del pasado.

    La propia Magaly Medina comentó el episodio en su programa, resaltando que el jugador se mostró desenvuelto y cariñoso con su pareja. Incluso, la ‘Urraca’ no perdió la oportunidad de bromear al mencionar que “ella era una criatura” cuando esa agrupación sonaba con fuerza en las radios peruanas.

    Actualmente, Quispe juega en Australia, pero su reciente aparición pública junto a Cielo Berríos deja claro que, pese a los rumores, la relación sigue firme y sólida.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: Paracaidista pierde su celular tras caer de 1,500 metros de altura y lo encuentra como nuevo

    El ampay de Piero Quispe y Olenka Mejía

    El nombre del mediocampista se volvió tendencia hace unos meses, cuando Magaly TV La Firme difundió imágenes en las que ingresaba a un hotel cercano al aeropuerto con Olenka Mejía. La joven, quien también fue vinculada en su momento a Jefferson Farfán, evitó declaraciones, mientras que Quispe prefirió guardar silencio. Aquel episodio generó especulaciones sobre un posible distanciamiento en su matrimonio, algo que hoy parece completamente descartado tras sus gestos públicos de amor hacia Cielo Berríos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Piero Quispe se olvida de Olenka Mejía y conquista a Cielo Berríos con música chicha
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    La radical transformación de Benjamin Lukovski: De exitoso chico reality en Perú a vender contenido y triunfar en el cine

    Fiorella Rodríguez 'enfureció' contra Magaly Medina por hablar de su físico delante de su novio 20 años menor

    ¿Pamela López y Christian Cueva estarían a punto de retomar su matrimonio tras mensajes por sus hijos?

    Mark Vito Villanella llega con Leslie Echevarría a EE. UU para hacer la gran presentación: Conocerá a su suegritos

    Mark Vito viaja con Leslie Echevarría a EE. UU para presentarla a su familia, pero pasó lo impensado: "No tiene ni para el taxi"

    Lo más vistos en Farándula

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Revelan que Doña Charo, madre de Farfán, llamó a su sobrino 'Cri Cri' al salir de prisión: "Yo siempre creí en ti"

    Christian Cueva hace GRAVE denuncia tras filtrarse mensaje en medio de revelación de supuesto embarazo de Pamela López: "Ayúdenme"

    Alejandra Baigorria sufre fuerte accidente con pizarra en exposición: “Sus malas vibras”

    Jaime Bayly preocupado por posible fin de su matrimonio con Silvia Núñez del Arco

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;