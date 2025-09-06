El futbolista dejó en el pasado los rumores con Olenka Mejía y sorprendió al dedicarle una cumbia a su esposa, Cielo Berríos , en plena fiesta.

Piero Quispe parece decidido a dejar atrás las polémicas. Lejos de las cámaras de Magaly Medina que alguna vez lo captaron entrando a un hotel con Olenka Mejía, el futbolista hoy luce más enfocado en disfrutar su vida de casado junto a Cielo Berríos.

En una reciente fiesta en La Molina, el volante sorprendió a todos al subirse al escenario y dedicarle una canción chicha a su esposa, en medio de aplausos y risas. Con mucha naturalidad, Quispe interpretó un clásico de Los Ecos, demostrando que su ánimo está en sintonía con la celebración y no con los recuerdos del pasado.

La propia Magaly Medina comentó el episodio en su programa, resaltando que el jugador se mostró desenvuelto y cariñoso con su pareja. Incluso, la ‘Urraca’ no perdió la oportunidad de bromear al mencionar que “ella era una criatura” cuando esa agrupación sonaba con fuerza en las radios peruanas.

Actualmente, Quispe juega en Australia, pero su reciente aparición pública junto a Cielo Berríos deja claro que, pese a los rumores, la relación sigue firme y sólida.

El ampay de Piero Quispe y Olenka Mejía