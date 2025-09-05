El futbolista peruano alertó a sus seguidores sobre una cuenta falsa que usa su imagen en TikTok para conversar con mujeres, justo cuando buscaba tranquilidad tras reencontrarse con sus hijos.

¡Indignado! Christian Cueva revela que alguien se hace pasar por él en redes y conversa con mujeres

Lo que parecía una pausa en medio de su ajetreada vida personal terminó convirtiéndose en un nuevo dolor de cabeza para Christian Cueva. El futbolista reveló que un usuario creó un perfil falso en TikTok para hacerse pasar por él y entablar conversaciones con mujeres.

La denuncia pública del ‘Aladino’

Aprovechando el receso de la liga ecuatoriana por la fecha de Eliminatorias, Cueva regresó a Lima para compartir tiempo con Pamela Franco y reencontrarse con sus hijos tras llegar a un acuerdo legal con Pamela López. Sin embargo, la tranquilidad duró poco.

El volante usó sus historias de Instagram para advertir a sus seguidores: “Atención. Querida comunidad, se están haciendo pasar por mí en TikTok usando mi imagen y escribiendo a otras personas. Ayúdenme a reportar esta cuenta. Muchas gracias”, escribió junto a capturas de pantalla que evidencian la suplantación.

Riesgo para su vida personal

El exjugador de la selección peruana recalcó que esta situación no solo afecta su imagen pública, sino que también puede generar problemas en su relación actual. La denuncia llega en un momento clave, justo cuando había logrado recomponer vínculos familiares y mostrarse nuevamente en eventos junto a Pamela Franco.

Reencuentro con sus hijos

En paralelo, Cueva celebró poder pasar tiempo con sus tres hijos. Consultado sobre las condiciones de la conciliación con Pamela López, respondió con serenidad: “Ese tema ya lo están viendo mis abogados, así que por ese lado estoy tranquilo. Por ambas partes las cosas se están llevando de la mejor manera”.