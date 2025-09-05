Sujetos desconocidos atacaron a balazos el ‘Palacio del Ritmo’ de Tony Rosado en Piura la noche del 4 de septiembre; no hubo heridos, pero sí temor en la zona.

El temor volvió a instalarse entre los pobladores del asentamiento humano Alan Perú, en Piura, tras el ataque a balazos contra el Palacio del Ritmo, local del cantante de cumbia Tony Rosado. Alrededor de las 9:30 p. m. del jueves, sujetos desconocidos abrieron fuego en más de seis oportunidades contra el portón del recinto, dejando impactos visibles en la fachada y una gran inquietud en la comunidad.

Disparos contra el local de Tony Rosado desatan temor vecinal

El estruendo de los disparos alteró la calma de los vecinos de la zona. Un testigo contó que en un inicio pensó que se trataba de cohetes o petardos, hasta que comprendió que la situación era mucho más seria.

“Yo escuché como ocho balazos. Al comienzo pensé que eran colombianos que suelen pasar en moto reventando cohetes o de repente niños jugando, pero luego vi los huecos de bala y me di cuenta de que eran disparos de verdad”, narró con evidente nerviosismo a RPP.

La magnitud del ataque quedó reflejada en la fachada del local, donde los orificios de bala evidenciaron la violencia del hecho. El mismo testigo señaló que no había clientes en el recinto durante el atentado, aunque posiblemente sí familiares del cantante. Este detalle ha incrementado la preocupación de la comunidad, que sospecha que el hecho podría tener un trasfondo más grave de lo que aparent

Policía y Divincris investigan ataque a local en Piura

Tras el atentado, agentes de la comisaría de Piura y personal de la Divincris acudieron al local para iniciar las diligencias. Como medida preventiva, se cerró un tramo de la avenida Circunvalación, a fin de facilitar las investigaciones.

Los peritos recogieron casquillos de bala que serán clave para identificar el arma usada y el origen del ataque. La noticia se viralizó en redes sociales, donde usuarios expresaron indignación y temor por la inseguridad que afecta incluso a figuras públicas como Tony Rosodo.

Tony Rosado no se ha pronunciado públicamente

Hasta el momento, Tony Rosado no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, aunque personas cercanas aseguran que está profundamente afectado. El hecho de que el atentado haya ocurrido en un local directamente vinculado a su nombre y trayectoria artística ha despertado diversas especulaciones sobre las posibles razones del ataque, aunque las autoridades aún no han revelado ninguna hipótesis oficial.