Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

Local de Tony Rosado en Piura es atacado a balazos: “Más de seis disparos en plena noche”

Sujetos desconocidos atacaron a balazos el ‘Palacio del Ritmo’ de Tony Rosado en Piura la noche del 4 de septiembre; no hubo heridos, pero sí temor en la zona.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Local de Tony Rosado en Piura es atacado a balazos: “Más de seis disparos en plena noche”
    Local de Tony Rosado balazos
    Local de Tony Rosado en Piura es atacado a balazos: “Más de seis disparos en plena noche”

    El temor volvió a instalarse entre los pobladores del asentamiento humano Alan Perú, en Piura, tras el ataque a balazos contra el Palacio del Ritmo, local del cantante de cumbia Tony Rosado. Alrededor de las 9:30 p. m. del jueves, sujetos desconocidos abrieron fuego en más de seis oportunidades contra el portón del recinto, dejando impactos visibles en la fachada y una gran inquietud en la comunidad.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Christian Cueva se somete a intervención para aumentar la libido al igual que Pamela Franco

    Disparos contra el local de Tony Rosado desatan temor vecinal

    El estruendo de los disparos alteró la calma de los vecinos de la zona. Un testigo contó que en un inicio pensó que se trataba de cohetes o petardos, hasta que comprendió que la situación era mucho más seria.

    Yo escuché como ocho balazos. Al comienzo pensé que eran colombianos que suelen pasar en moto reventando cohetes o de repente niños jugando, pero luego vi los huecos de bala y me di cuenta de que eran disparos de verdad”, narró con evidente nerviosismo a RPP.

    wapa.pe

    La magnitud del ataque quedó reflejada en la fachada del local, donde los orificios de bala evidenciaron la violencia del hecho. El mismo testigo señaló que no había clientes en el recinto durante el atentado, aunque posiblemente sí familiares del cantante. Este detalle ha incrementado la preocupación de la comunidad, que sospecha que el hecho podría tener un trasfondo más grave de lo que aparent

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Policía y Divincris investigan ataque a local en Piura

    Tras el atentado, agentes de la comisaría de Piura y personal de la Divincris acudieron al local para iniciar las diligencias. Como medida preventiva, se cerró un tramo de la avenida Circunvalación, a fin de facilitar las investigaciones.

    Los peritos recogieron casquillos de bala que serán clave para identificar el arma usada y el origen del ataque. La noticia se viralizó en redes sociales, donde usuarios expresaron indignación y temor por la inseguridad que afecta incluso a figuras públicas como Tony Rosodo.

    Tony Rosado no se ha pronunciado públicamente

    Hasta el momento, Tony Rosado no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, aunque personas cercanas aseguran que está profundamente afectado. El hecho de que el atentado haya ocurrido en un local directamente vinculado a su nombre y trayectoria artística ha despertado diversas especulaciones sobre las posibles razones del ataque, aunque las autoridades aún no han revelado ninguna hipótesis oficial.

    Para los vecinos, la balacera marcó un antes y un después en la tranquilidad de la zona. Muchos aseguran que ahora vivirán con miedo, especialmente porque se trata de un lugar concurrido. “Aquí siempre hemos visto fiestas y gente llegando a celebrar, pero nunca imaginamos que iba a pasar algo así. Ahora tenemos miedo de salir en la noche”, relató una vecina. El ataque al Palacio del Ritmo se suma a otros hechos violentos reportados recientemente en el norte del país.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Local de Tony Rosado en Piura es atacado a balazos: “Más de seis disparos en plena noche”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Fuerte polémica: Nidia Bermejo, Olinda de 'Al fondo hay sitio' recibe ola de críticas por trato a perrito callejero

    Christian Cueva se somete a intervención para aumentar la libido al igual que Pamela Franco

    ¿Pamela López espera a su quinto bebé? La sorprendente reacción de Paul Michael desata rumores

    Revelan que Doña Charo, madre de Farfán, llamó a su sobrino 'Cri Cri' al salir de prisión: "Yo siempre creí en ti"

    Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    Lo más vistos en Farándula

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

    Allison Pastor lanza IMPENSADO post en medio de confesión de Greissy Ortega sobre agresión a Randol

    Carlos Galdós admite distanciamiento con su hija tras negarle pagar la universidad: "Conmigo no cuentes"

    Mamá de Alejandra Baigorria no puede más y toma radical medida tras ser agredida por su hija durante boda

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;