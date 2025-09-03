¡El regalo soñado! Jefferson Farfán sorprende a Roberto Guizasola con un Ferrari de lujo

El lujoso regalo de la “Foquita” generó revuelo en redes y coincidió con nuevos cuestionamientos de Melissa Klug hacia el exfutbolista sobre su rol como padre.

Jefferson Farfán volvió a llamar la atención, esta vez no por el fútbol ni por sus polémicas familiares, sino por un gesto de amistad que dejó sin palabras a Roberto Guizasola. La “Foquita” regaló a su socio y amigo un Ferrari rojo valorizado en más de 200 mil dólares, detalle que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El exfutbolista del Schalke y Alianza Lima eligió el cumpleaños de Guizasola para sorprenderlo con el auto de lujo, símbolo de la cercanía que mantienen desde hace años y que hoy se refleja también en el éxito de su pódcast Enfocados.

La reacción de Guizasola

El propio Guizasola no pudo ocultar su emoción al encontrar el Ferrari estacionado en la puerta de su casa. “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé. Tremendo detalle, mi pai, gracias por engreír a tu gato y ahora con este carrito para llegar a todas las polladas de mi Puente Piedra Disney World”, escribió en sus redes sociales, acompañado de un video donde aparece abordando el vehículo.

Farfán, por su parte, compartió un mensaje de cariño a su “partner”: “Feliz cumpleaños, Cucuruchu. Mi partner, lo nuestro siempre fue una conexión verdadera, en la vida y en la amistad. Te amo y te odio al mismo tiempo por todas tus locuras, pero eres mi verdadero galáctico”.

La otra cara de la noticia

El fastuoso regalo no tardó en desatar comentarios. Mientras los seguidores celebraban la amistad entre ambos, la noticia coincidió con nuevas declaraciones de Melissa Klug, quien volvió a cuestionar al exseleccionado. Según contó en el programa Magaly TV La Firme, Farfán no estaría apoyando económicamente los planes de su hijo Adriano para estudiar en Estados Unidos. “Su respuesta es que lo hablen los abogados”, afirmó la empresaria, dejando entrever la distancia en la comunicación con el exfutbolista.

Éxito digital y controversias

Pese a las críticas, Farfán y Guizasola han logrado consolidarse en el mundo digital gracias a Enfocados, pódcast que mezcla entrevistas, anécdotas futboleras y bromas internas que han conquistado a una audiencia amplia. El proyecto se ha convertido en una muestra de la química que ambos mantienen incluso fuera de la cancha.

Guizasola, sin embargo, también carga con cuestionamientos. En meses recientes fue denunciado por Alexandra Díaz por presunta violencia y abuso durante una relación pasada, caso que llegó a investigación preliminar en la Fiscalía. Aunque el exjugador ha optado por el silencio sobre este tema, continúa trabajando al lado de Farfán en proyectos conjuntos.