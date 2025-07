Mayra Goñi rompe en llanto al revelar el infierno que vive con su inquilino en Miami: “Me está torturando”

En una historia de Instagram, Mayra compartió imágenes del momento en que fue necesario llamar a la Policía para intentar que el hombre abandonara la habitación. “Este problema viene torturándome ya aproximadamente tres meses. Recién me desocupé de mis trabajos en Perú y he podido venir para solucionarlo”, dijo con la voz entrecortada.

Pero lo que más alarma a la cantante no es solo la deuda. Mayra reveló que su inquilino, un ciudadano afroamericano, tiene antecedentes penales por posesión de drogas, porte ilegal de armas y denuncias por violencia doméstica. “No sabía nada de esto cuando le alquilé. Y ahora me da miedo actuar, no quiero ponerme en riesgo”, confesó.

Mayra también explicó que en Miami, como en muchas partes de Estados Unidos, no se puede desalojar a una persona sin una orden judicial. “Lamentablemente, no puedo sacarlo del departamento hasta que el juez lo autorice, y eso puede tardar semanas o meses. Mientras tanto, sigo pagando todo sola”, agregó.

Luego de su testimonio, miles de seguidores le enviaron mensajes de apoyo , pidiéndole que no se quede callada y que denuncie formalmente. “Fuerza Mayra”, “Nadie merece vivir con miedo en su propia casa” y “Esto no puede quedar así”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

La artista no ha confirmado si iniciará un proceso legal, pero dejó en claro que no permitirá que la situación continúe. "No se imaginan lo que he pasado sola en estos meses", cerró.