El paso de Christian Cueva por el fútbol ecuatoriano no solo ha generado expectativas en el terreno de juego, sino también fuera de él. Aunque ya celebró su primer gol con la camiseta de Emelec, el club aún no consigue levantar cabeza en la tabla y continúa en zona de descenso. Sin embargo, eso no impide que el popular ‘Aladino’ mantenga el buen ánimo y se integre de lleno a la cultura local.