Tras semanas de silencio, Jorge Benavides rompió su reserva y lanzó fuertes declaraciones contra Dayanita , luego de que se difundieran imágenes y reportajes que evidenciarían un giro radical en la carrera de la actriz cómica. A esto se sumó Danny Rosales , quien no solo confirmó lo que se sospechaba, sino que deslizó que “todos en el elenco ya lo sabían”. La bomba estalló en la farándula, y las redes no dejan de hablar del tema.

El comediante y director de JB en ATV, Jorge Benavides, no se guardó nada al referirse al repentino cambio profesional de su excolaboradora Dayanita. En entrevista con Magaly TV: La Firme, expresó con firmeza: “¿Quién en su sano juicio deja un trabajo bien remunerado, de solo dos días a la semana, para dedicarse a lo que ahora hace? No me arrepiento por la segunda oportunidad que le di, pero definitivamente no habrá una tercera”