Periodistas dan su último adiós a camarógrafo que falleció por COVID-19

El mundo del periodismo está de luto. La pandemia arrastró a una víctima más sin distinguir la nacionalidad ni condición social.

Por ello, esta mañana se anunció la muerte de Mario Bucana, camarógrafo de Panamericana Televisión, quien luchó durante sus últimas semanas contra el COVID-19 en el Hospital Essalud Alberto Sabogal Soluguren.

Pamela Acosta anunció la partida de Mario Bucana por COVID-19

Pamela Acosta inició el programa de "Buenos días Perú" anunciando la triste información, expresando un conmovedor mensaje.

“Hoy es un día muy triste para Panamericana Televisión, se ha ido un compañero nuestro, Mario Bucana, un camarógrafo de hace muchísimos años, un camarógrafo de todos los que en alguna vez hemos sido reporteros aquí en Panamericana Televisión, me incluyo. Mario me ha acompañado a muchísimas comisiones”, expresó la conductora.

"Vamos a recordarlo con esa sonrisa enorme. Nadie pudo darle un último abrazo de despedida porque así es esta enfermedad. Les pedimos que se queden en casa. Uno no está libre, nosotros no estamos libre. No queremos seguir engrosando esta lista de contagiados ni fallecidos", finalizó.

Periodista se despidieron con emotivos mensajes en sus redes sociales

Sus colegas de prensa se pronunciaron a través de sus cuentas de Twitter, dedicándole unas emotivas palabras en honor a su carrera y entrega.

Fernando Díaz, Bruno Luyo, Thalía Rosales, Heidi Grossmann, Paco Flores, Jonathan Castro, son algunos de los periodistas que dejaron un sensible adiós.

"Un gran profesional, pero sobre todo un gran hombre; un caballero, respetuoso y comprometido con su labor. Un maestro que no escatimaba esfuerzos en enseñarte y compartir contigo sus años de experiencia. Descansa en paz Mario Bucana, cholito lindo. Buen viaje”, expresó Paco Flores.

"Una leyenda del periodismo como Mario Bucana, nos ha dejado debido al Covid-19. Es un día muy oscuro para los que te conocimos y te queremos. Un aplauso eterno, tío Marito”, comentó Heidi Grossmann.