Esto es guerra: usuarios no quieren que reality regrese a la TV peruana este 11 de mayo

A pesar que las expectativas son muchas tras anunciarse el retorno de Esto es Guerra a las pantallas de nuestra televisión, lo cierto es que muchos usuarios por las redes sociales mostraron su desaprobación con dicho comunicado.

¿Cuándo retorna Esto es Guerra?

Según el comunicado que envió la productora, los "guerreros" estarían listos para regresar a la TV nacional este lunes 11 de mayo, en el cual cumplirán con una estricta norma de seguridad a fin de evitar contagios por coronavirus.

“Estuvimos fuera de la pantalla, pero nuestro corazón nunca dejó de latir y ahora nos toca volver. EEG cambia para todos y llevará ayuda al que más lo necesita. Lunes 6.50 p. m. Regresemos a un mundo mejor”, se escucha en el video.

Usuarios rechazan regreso de Esto es Guerra para este 11 de mayo

A través de Twitter, los usuarios hicieron tendencia el hashtag ‘No más Esto es guerra’, y así expresaron su incomodidad por el retorno del reality de competencia.

“Saquen ese programa, no ayuda nada en el tipo de educación y entretenimiento así que #NoMasEstoEsGuerra”. “Ese programa no nos enseña nada bueno solo son gente que no tiene nada mejor que hacer”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cuál es el protocolo de salud en Esto es Guerra contra coronavirus?

En un video promocional de Esto es guerra cuenta algunos cambios en su contenido. Primero, el programa no contará con la asistencia de público para evitar la propagación del coronavirus.

Así también, el aforo del set de TV se ha reducido a la mitad. Esto ayudará a que los miembros de la producción cumplan con el distanciamiento social establecido por el Gobierno.

¿Cuándo dejó de transmitirse Esto es Guerra?

Esto es Guerra, dejó de grabarse cuando inició el estado de emergencia por el coronavirus. Tras un largo periodo de ausencia en la televisión, la producción del programa anunció su regreso el pasado 27 de abril.