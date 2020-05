Fallece hermana de Gisela Válcarcel: Ethel se despide con emotivo mensaje

Ethel Pozo no pudo contener su dolor ante la partida de su tía, dedicándole una emotiva despedida en su cuenta de Instagram.

Ante la muerte de la hermana de Gisela Valcárcel en medio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, la joven conductora emocionó a sus seguidores con la triste noticia.

Ethel Pozo en Instagram anunció la muerte de su tía, hermana de Gisela Valcárcel

La presentadora de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' conmovió al contar las vivencias que pasó junto a su ser amado cuando era una niña.

"Siempre fuiste mi tía adorada. Me cuidaste desde chiquita cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Tú me llevabas al colegio, me bañabas, me peinabas y claro, me engrías con tu comida. Nos hicimos como tú decías, más que tía y sobrina: amigas. Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. Te debo tantas cosas tía Marthita”, indicó.

Ethel Pozo conmovida dedicó un emotivo mensaje de despedida

La presentadora, agregó:“Para los que no te conocen, diré que fuiste la mujer más dulce y amorosa del mundo, para los que sí tuvimos esa dicha, nos queda recordarte alegre, bailarina y engreidora. La mejor cocinera de la familia, no creo haber aprendido ni la mitad de todo lo que tú sabias, pero siempre recordaré que tu mayor secreto en la cocina era el amor que le ponías".

"Después de mucho batallar contra esta enfermedad, Dios ha querido tenerte a su lado, como te dibujó Luanita”, agregó.

A su vez, Ethel agradeció el apoyo incondicional de Martha, quien en vida la cuidó desde pequeña cuando Valcárcel salía a trabaja.

"Decir que te voy a recordar todos los días de mi vida, sería poco. Tú mereces que te ame a cada momento, porque así nos amabas tú a nosotras. Sabes que era mi sueño poder pasar en diciembre la Navidad junto a ti y cocinarte con el mismo amor que tú lo hacías conmigo y Dios me cumplió ese sueño, y pasamos juntas la Navidad del año pasado".

"Siempre estaré agradecida por eso y por los años a tu lado, soy muy afortunada de haber podido disfrutarte en esta vida tía. Tú nos escribiste el domingo, con las poquitas fuerzas que te quedaban que ‘el verdadero amor es para siempre, nunca muere’ y así será siempre nuestro amor por ti.Te amamos tía Martha, no te has ido, ahora nos cuidas y engríes desde el cielo”, manifestó Pozo.

