Salim Vera le respondió a Toño Jáuregui y sorprendió a los fans de Libido

Desde que los miembros originales de Libido, Salim Vera, Manolo Hidalgo y Toño Jáuregui, se separaron, los fans del rock peruano sueñan con un reencuentro y al parecer esto se cumplirá.

El 9 de abril fue el cumpleaños de Salim y uno de los saludos que sorprendió a varios fue el de Toño Jáuregui.

“Feliz cumpleaños Salim, espero que la pases bien! Estoy de acuerdo en hacer la reunión de #Libido. Solo sentémonos a conversar luego de la cuarentena y preparemos un gran concierto para el 2021. Después, cada uno puede seguir en lo suyo”, fue el mensaje de Instagram que el músico escribió y lo acompañó con una foto antigua junto al vocalista de Libido.

Ante este mensaje, Salim Vera le respondió a su excompañero y dejó abierta la posibilidad de reencontrarse en el 2021.

"Gracias Antonio por el saludo... agradezco tus buenos deseos, sobre todo en estas épocas duras que nos está tocando vivir a todos, espero que te encuentres bien y si el 2021 nos reúne, que así sea. Paz", fue la respuesta del cantante en Instagram que también acompañó con la misma foto que publicó Toño Jáuregui.

¿Cómo fue la polémica entre Salim Vera y Toño Jáuregui?

El exbajista de la banda peruana contó cuál es la razón por la que él y Salim Vera tomaron la decisión de separarse.

“Yo tenía un liderazgo bastante fuerte en todos los aspectos, las decisiones, las canciones, y creo que eso empezó a pesar. Pudo haber tenido una solución, pero Salim ya no quería que mis canciones vayan o decía que mis gustos musicales ya eran diferentes a los de él”, declaró en una entrevista con ‘Correo’.

“Sin embargo, él no tenía propuestas. Prácticamente era la destrucción del grupo. Hubo un desgaste y en ese desgaste ya hubo mala onda. Allí decidimos separarnos. Y cuando yo empecé mi nuevo proyecto, no me apoyaron. Que tu hermano, que tu mejor amigo, después se convierta en tu enemigo es lo más duro”, señaló.