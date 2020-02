Raúl Araiza presenta a su guapa novia tras separarse hace algunos meses

Raúl Araiza, famoso por ser una de las imágenes más representativas de México, conduciendo en Televisa todas las mañana, luego de anunciar el año pasado su divorcio tras 24 años de matrimonio, asombró con su noticia.

Pues, el actor decidió apostar por el amor y sin esconderse anunció que tenía una nueva relación con una guapa joven. ¿Quién es la mujer que se robó su corazón?

¿Quién es la nueva pareja de Raúl Araiza?

Aunque hace un año anunció su separación con la madre de sus hijas, el actor contó durante una entrevista a medios mexicanos que lleva cuatro meses de romance con la psicóloga del programa "Hoy".

“Sí hemos estado saliendo, ya van como 10, 11 meses que yo estoy separado formal y perfectamente de Fernanda, (..) Sí, ya nos conocíamos, estamos saliendo y estamos felices”.

A su vez a Primera Mano contó, “estoy ilusionado de la vida, estoy muy contento, estoy viendo qué me trae, no me volví loco, ni mucho menos. Ya le paré al relajo hace mucho (…) estoy abierto a vivir y a sentir".

"Sí estoy saliendo con alguien ya muy formal, muy contento, con el tiempo se irá sabiendo. Yo siempre quise encontrar a alguien con quien pudiera hablar, con quien me identificara, con hijos, entonces estoy bien, contento”.

Hijas de Raúl Araiza

El mexicano también quiso dejar en claro que antes de anunciar su nueva relación, sus hijas y su esposa conocen el tema. “Antes de salir públicamente ya lo sabían mis hijas y Fernanda”.

Esposa de Raúl Araiza

Raúl luego de mantener un compromiso por más de dos décadas con Fernanda, contó que los negocios los mantiene unidos pero que quiso darse una segunda oportunidad de conocer alguien.

“Es la mamá de mis hijos, es mi manager y es mi socia. Yo lo dije en el comunicado muy claro, la verdad es que no anduve exhibiéndome en ningún lado, porque yo le di un tiempo a procesar también. Porque son pérdidas, y son nuevas formas de vida para mi familia. Camila (hija mayor) vive afuera, Roberta (hija menor), las dos ya están grandes”.