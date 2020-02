Lucero deja el glamour para lucir como tú, como yo y como todas, mientras barre su sala

Lucero nos acaba de dar una gran lección y es que la famosa mexicana no tuvo problemas en lucir al natural, sí con el cabello desordenado, sin maquillaje y en pijama mientras hace los quehaceres de su hogar.

Al ritmo de la canción, la cantante decidió mostrarse tal y cómo es y sobre todo enseñó que no todo el tiempo una mujer debe estar maquillada o arreglada para sentirse cómoda y segura.

"Bonito sábado hermosa que Dios te bendiga estas preciosa", "Me has hecho el día mi Lu", "Primero ayer con tus lindas palabras y cantando tusa y ahora esto", le escribieron a Lucero sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. No cabe duda de que la artista es muy querida por sus fanáticos.

Recordemos que Lucero se encuentra promocionando sus próximos conciertos con los cuales promete un show totalmente renovado y es que la trayectoria de la cantante incluyen muchos éxitos y sobre todo esos ritmos que nos ha cautivado.

Cabe mencionar que son varias las artistas que se han unido a la tendencia no makeup y es que cada vez más se destaca por esa originalidad q todas las mujeres poseen.