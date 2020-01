Lucero no quiere casarse con su novio mayor así tengan 7 años de romance

Lucero considerada una de las mujeres más queridas de México por su carisma, talento y emprendimiento durante su trayectoria de 40 años, asombró a sus seguidores al sincerarse sobre su vida privada.

De los cuales destacó su carrera profesional así como sentimental, revelando que no desea casarse con su actual pareja quien es mayor por más de diez años.

Novio de Lucero

Por medio de una entrevista que concedió la artista a un programa televisivo Venga La Alegría, manifestó la importancia del apoyo emocional de su novio Michel Kuri con quien tiene un romance de 7 años.

"Por ejemplo, yo le puse, obviamente, Mírame, la que cantamos Los Sebastianes y yo, que es súper amorosa y dijo ‘qué cosa tan bonita esa canción’. Le encanta también, aunque no es la única en el disco que no es con banda, Como Tú, con Luciano Pereyra, muy bailable, muy rítmica, muy rica y le encanta. Me dice, ‘esa canción es la canción del año’ y todo el día la pone y le encanta".

Lucero y su romance con su novio

La mexicana confiesa que se siente afortunada por la última etapa que está viviendo junto a su novio que le demuestra su amor incondicional. “Qué bonito poder compartir con él, con la confianza que nos tenemos y con el amor y todo, las cosas que yo también emprendo y todo lo que yo hago. Y sí, yo creo que el secreto es que somos como libres pero muy enamorados y comprometidos".

¿Por qué Lucero no desea casarse con su novio?

Lucero mientras iba narrando cómo es su relación amorosa, habló claro directo sobre un matrimonio con Kuri. “Estamos tan contentos así, con un romance muy lindo, lleno de ilusión sin ninguna obligación, sin ningún compromiso mas que el amor, novio eterno. Eso nos da la libertad, el gusto de estar juntos, compartimos muchas cosas con muchas ilusiones".

